Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo vencem na estreia das duplas e vão às quartas

João Fonseca fez sua primeira partida na Rio Open 2026, nesta segunda-feira, ao lado de Marcelo Melo na chave principal de duplas. Os brasileiros venceram o argentino Roman Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0, duplo 6/4.

Inicialmente, a partida seria contra o francês Alexandre Muller e o bósnio Damir Dzumhur. Muller, contudo, se machucou e desistiu em cima da hora. Por isso, Burruchaga e Pellegrino foram escalados para o duelo.

Em bom ritmo, Fonseca abriu o primeiro game sacando e o serviço não demorou a ser confirmado pelos brasileiros. Mesmo com erros, especialmente de Pellegrino, ajudaram a dupla da casa, mas o argentino e o italiano também conseguiram confirmar o serviço.

O jogo seguiu sem nenhuma quebra, que quase veio para o lado brasileiro no quarto game, mas os adversários reagiram. Muito parelha ao longo da maior parte do primeiro set, a partida teve sua primeira quebra apenas no ponto decisivo, que fechou a parcial em 6/4 para Fonseca e Melo.

O segundo set foi mais tenso para a dupla brasileira, que recebeu o apoio da torcida quando começou a viver o pior momento do jogo, perto de ter o serviço quebrado. Não foi suficiente o calor dos torcedores, e Burruchaga e Pellegrino concluíram o objetivo para abrir 2/1, antes de confirmarem o serviço para ampliar para 3/1 a vantagem.

Nada perdido, contudo, para Fonseca e Melo. Um ponto incrível salvo por João no quinto game deixou a partida empatada em 3/3, depois de a dupla ter confirmado o saque. A virada veio no game seguinte. Sem mais sustos, os brasileiros fecharam em 6/4.