Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo vencem na estreia das duplas e vão às quartas Estadão Conteúdo 16.02.26 19h27 João Fonseca fez sua primeira partida na Rio Open 2026, nesta segunda-feira, ao lado de Marcelo Melo na chave principal de duplas. Os brasileiros venceram o argentino Roman Burruchaga e o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0, duplo 6/4. Inicialmente, a partida seria contra o francês Alexandre Muller e o bósnio Damir Dzumhur. Muller, contudo, se machucou e desistiu em cima da hora. Por isso, Burruchaga e Pellegrino foram escalados para o duelo. Em bom ritmo, Fonseca abriu o primeiro game sacando e o serviço não demorou a ser confirmado pelos brasileiros. Mesmo com erros, especialmente de Pellegrino, ajudaram a dupla da casa, mas o argentino e o italiano também conseguiram confirmar o serviço. O jogo seguiu sem nenhuma quebra, que quase veio para o lado brasileiro no quarto game, mas os adversários reagiram. Muito parelha ao longo da maior parte do primeiro set, a partida teve sua primeira quebra apenas no ponto decisivo, que fechou a parcial em 6/4 para Fonseca e Melo. O segundo set foi mais tenso para a dupla brasileira, que recebeu o apoio da torcida quando começou a viver o pior momento do jogo, perto de ter o serviço quebrado. Não foi suficiente o calor dos torcedores, e Burruchaga e Pellegrino concluíram o objetivo para abrir 2/1, antes de confirmarem o serviço para ampliar para 3/1 a vantagem. Nada perdido, contudo, para Fonseca e Melo. Um ponto incrível salvo por João no quinto game deixou a partida empatada em 3/3, depois de a dupla ter confirmado o saque. A virada veio no game seguinte. Sem mais sustos, os brasileiros fecharam em 6/4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open João Fonseca Marcelo Melo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após saída do técnico Alexandre Lopes, Tuna pega o Paysandu pelas quartas do Parazão Técnico Alexandre Lopes deixou o cargo alegando problemas pessoais; para o seu lugar, Robson Melo foi chamado 16.02.26 16h15 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 futebol Ao lado do Cametá, Paysandu fecha primeira fase do Parazão com a melhor defesa Time bicolor teve oscilações na fase de classificação, mas conseguiu o resultado necessário e avançou ao mata-mata 16.02.26 12h48 Problema na defesa? Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento 16.02.26 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00