Richarlison defende Vinícius Júnior em publicação de Benzema

O Real Madrid tropeçou mais uma vez na Liga dos Campeões da Europa e o clima não ficou amistoso entre os jogadores. No intervalo do empate contra o Borussia Mönchengladbach, o atacante Karim Benzema foi flagrado em uma conversa com o lateral-esquerdo Ferland Mendy criticando o brasileiro Vinícius Júnior pela atuação no primeiro tempo.

- Ele faz o que quer. Irmão, não toque para ele. Ele joga contra nós - disse o camisa 9 do Real Madrid, em francês, para o compatriota.

🇪🇸 A la mi-temps du match du Real, Benzema demande à Ferland Mendy de ne plus faire de passes à un de leurs coéquipiers (qui pourrait être Vinicius). La séquence vidéo est ici 👇 — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020

Em campo, antes da bola rolar, os três conversaram para ajustar o posicionamento. De acordo com o jornal 'Marca', Mendy tocou apenas três vezes para o brasileiro na etapa final, enquanto Benzema não deu um passe para Vinícius Júnior.

Nas redes sociais, Benzema publicou uma foto após a partida. O atacante Richarlison, do Everton, comprou a briga do compatriota e o defendeu na publicação do francês ao comentar "Tropa do Vini malvadeza". Confira abaixo:

(Foto: Reprodução)