Revista inglesa elege os 100 melhores jogadores da história da Premier League; Firmino é o melhor brasileiro

A revista inglesa "Four Four Two" fez uma lista dos 100 melhores jogadores da história da Premier League, a era moderna do Campeonato Inglês, que é disputada desde o ano de 1992, e quatro brasileiros estão presentes na relação do portal britânco.

Segundo a revista, os parâmetros usados para chegar ao resultado final foram baseados "numa combinação da habilidade, status e dos momentos que eles nos deram ao longo de 28 anos". A partir daí, a publicação elegeu o ex-atacante Thierry Henry como o melhor atleta da história da competição.

O francês atuou no Arsenal entre 1999 e 2007, onde conquistou o torneio duas vezes (2001/02 e 2003/04), sendo uma delas de forma invicta com os Gunners. Além das conquistas coletivas, Henry também foi artilheiro da Premier League em quatro edições: 2001/02, 2003/04, 2004/05 e 2005/06. Ao todo, são 175 gols na competição, número que o coloca como sexto maior goleador da história.

Quatro brasileiros estão presentes na relação, sendo o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, o melhor colocado. O camisa 9 dos Reds aparece na 78ª posição. Seus compatriotas são Juninho Paulista (83º), Fernandinho (88º) e Gilberto Silva (90º).

Dos nomes que ainda estão em atividade, o atacante Sergio Agüero, do Manchester City, é o melhor colocado, na 16ª posição. O argentino é o maior artilheiro estrangeiro da Premier League, com 180 gols marcados, e também o maior artilheiro ainda em atuação.

VEJA O TOP-101º: Thierry Henry (Arsenal)2º: Cristiano Ronaldo (Manchester United)3º: Alan Shearer (Blackburn Rovers e Newcastle)4º: Wayne Rooney (Everton e Manchester United)5º: Ryan Giggs (Manchester United)6º: Eric Cantona (Leeds United e Manchester United)7º: Steven Gerrard (Liverpool)8º: Frank Lampard (West Ham, Chelsea e Manchester City)9º: Patrick Vieira (Arsenal e Manchester City)10º: Paul Scholes (Manchester United)