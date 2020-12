Revista elege Neymar, Marquinhos e Mbappé em time do ano do Francês

Com o fim do ano, a revista "France Football" decidiu eleger o time do ano da Ligue 1. E com Neymar, Marquinhos, Mbappé e Kimpembe, o PSG dominou a lista com quatro atletas. O camisa 10 e o defensor são únicos brasileiros na relação.

Os responsáveis pela montagem da equipe tiveram de respeitar algumas especificações, como escolher atletas que aturam de forma regular e com destaque ao longo do ano.

VEJA A ESCALAÇÃOGoleiro: Steve Mandanda (Olympique de Marselha)Defensores: Ruben Aguilar (Monaco), Marquinhos (PSG), Presnel Kimpembe (PSG) e Romain Perraud (Brest)Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Rennes), Benjamin André (Lille) e Téji Savanier (Montpellier)Atacantes: Neymar (PSG), Kylian Mbappé (PSG) e Wissam Ben Yedder (Monaco)