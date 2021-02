Revés no Mundial encerra série histórica do Palmeiras

O Palmeiras embarcou para a disputa do Mundial de Clubes e levou na bagagem dez classificações seguidas em mata-matas. No entanto, após a derrota diante do Tigres-MEX, neste domingo (07), o Verdão perdeu a maior sequência da sua história.

A série começou ainda com Vanderlei Luxemburgo, no Campeonato Paulista, seguiu com Andrey Lopes e, até então, foi mantida com Abel Ferreira. No último sábado (30), o décimo confronto direito culminou no título da Copa Libertadores, no Maracanã.

Ainda que tenha perdido a oportunidade de conquistar o Mundial de Clubes, o Alviverde terá a chance de reencontrar o caminho das vitórias já nesta quinta-feira (11), quando disputará o terceiro lugar contra o perdedor do duelo entre Bayern de Munique e Al-Ahly, do Egito.

Independentemente do revés, a temporada ainda reserva um mata-mata na final da Copa do Brasil, diante do Grêmio, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Em caso de título, o Alviverde decide a Supercopa do Brasil em jogo único contra o vencedor do Campeonato Brasileiro.

No cenário sul-americano, a Recopa está confirmada contra o Defensa y Justicia, da Argentina. Depois de visitar a equipe argentina no dia 7 de abril, o Verdão decidirá no Allianz Parque, em duelo previsto para o dia 14 do mesmo mês.

Abaixo, confira a maior série invicta do Palmeiras em mata-matas na história:PaulistãoSanto André (jogo único - quartas de final)Ponte Preta (jogo único - semifinal)Corinthians (campeão paulista em dois jogos)

Copa do BrasilRed Bull Bragantino (oitavas de final)Ceará (quartas de final)América-MG (semifinal)

LibertadoresDelfín (oitavas de final)Libertad (quartas de final)River Plate (semifinal)Santos (campeão em jogo único)