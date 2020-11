Réver reclama de críticas ao Galo e espera vitória sobre o Flamengo para o time voltar aos trilhos no Brasileiro

A sequência de resultados ruins do Atlético-MG tem gerado críticas ao time e preocupação no torcedor, pois não vence há quatro jogos, além da perda da liderança no Campeonato Brasileiro. O Galo é o terceiro colocado na competição, com 32 pontos, três a menos do que os líderes Internacional e Flamengo. O capitão do alvinegro, o zagueiro Réver, tem demonstrado incômodo com o que vem sendo dito sobre a equipe sobre momento complicado do clube. Termos como "cavalo paraguaio" gerou uma resposta do jogador. - A gente escuta muita coisa. Quando você está vencendo, as mesmas pessoas que acabam falando esse tipo de coisa, você encontra essas pessoas em bastidores e elas falam: "Vocês são franco favoritos ao título, estão jogando o futebol mais bonito do país". Então, hoje é muito fácil falar que o Atlético é cavalo paraguaio. Hoje é fácil, o Atlético está na terceira posição, com um jogo a menos, a três pontos do líder, e o Atlético é cavalo paraguaio. E o que vai dizer de outras equipes que não vem desempenhando um grande futebol, não está na parte de cima da tabela? "Então, isso é coisa de pessoa que vive disso, que precisa falar besteira para estar na mídia"-disse.

Réver deu uma resposta geral sobre “calar os críticos, sem especificar quem são os detratores do Atlético. - A gente não pode levar para o lado pessoal, porque a gente vai dar margem para o que a pessoa quer, que é aquele minuto de fama dela. A gente sabe o que fazer para calar a boca de muita gente. E o que depender de mim e dos meus companheiros, a gente vai fazer, porque o Atlético está acima de todos, principalmente desse tipo de pessoa-completou. O capitão do Galo está confiante que o mau momento pode acabar com uma vitória sobre o Flamengo, adversário direto na briga pela ponta. - Hoje, o Atlético é um time que vem sendo questionado pelos seus resultados. Há duas, três semanas, era o time a ser batido na competição. Futebol é muito dinâmico, as oscilações acabam acontecendo. E hoje, a gente está sendo criticado pelos resultados, mas tudo pode mudar, quem sabe a partir de domingo, com uma vitória-concluiu. Galo e Flamengo se enfrentam às 18h15, no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão. Se vencer, os mineiros superam os cariocas e pode até voltar a liderança em caso de derrota do Internacional.