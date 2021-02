Revelação do Paysandu e com passagem pelo Ceará vai jogar a Série A pelo América Mineiro

O Ceará informou que chegou a um acordo com o América Mineiro e cedeu, por empréstimo, o atacante Leandro Carvalho, de 25 anos. O América Mineiro jogará à Série A do Campeonato Brasileiro em 2021.

A contratação foi um pedido do técnico Lisca, com quem Leandro atuou no Ceará. Segundo a imprensa cearense, Carvalho terá todos os seus salários pagos pelo time mineiro e já viaja para se apresentar ao seu novo clube na próxima semana.

Leandro Carvalho é fruto da base do Paysandu na temporada 2014.