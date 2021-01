Reunião, Luciano e Juanfran em campo: São Paulo encerra preparação para enfrentar o Internacional

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira (20), às 21h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogo pela liderança! Relembre 9 duelos marcantes entre Internacional e São PauloA principal novidade foi novamente a presença de Luciano no treinamento junto com os companheiros. Com isso, ele deve voltar à equipe titular após quatro jogos sendo desfalque, se recuperando de uma lesão no Cisto de Baker.

Outro jogador que preocupava a comissão técnica e deve jogar contra o Colorado é o lateral-direito Juanfran. Ele saiu do empate contra o Athletico sentindo dores no braço, mas treinou normalmente hoje e não deve ser problemas para o treinador Fernando Diniz.

O técnico Fernando Diniz tem um desfalque certo para encarar o Colorado. O zagueiro Arboleda recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Quem deve entrar em seu lugar é Diego Costa.

Antes do treinamento, o elenco são-paulino se reuniu com o presidente Julio Casares, o coordenador Muricy Ramalho e o gerente de futebol Raí. A reunião aconteceu em um dos campos do CT da Barra Funda. Esse foi o segundo encontro do tipo, já que, há duas semanas atrás, Muricy também falou com os jogadores após a derrota para o Santos.

Com isso, uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Internacional tem: Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. A equipe é a líder do Brasileirão com 57 pontos, um a mais que o vice-líder, Internacional.