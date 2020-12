Retorno de Mike Tyson aos ringues após 15 anos rompe a barreira de um milhão de pay-per-view vendidos

O retorno de Mike Tyson ao ringue para encarar Roy Jones Jr., no último sábado (28), na Califórnia (EUA), vendeu cerca de 1,2 milhão de pay-per-view nos Estados Unidos, segundo o repórter Dan Rafael. A empresa Triller foi a responsável pela organização do show e comercializou a luta de exibição para diversas plataformas pelo valor de US$ 50 (cerca de 256 reais).

De acordo com esses números, o duelo de exibição entre Tyson e Jones Jr. vendeu mais PPV que a vitória de Tyson Fury na revanche contra Deontay Wilder neste ano de 2020. Segundo a imprensa norte-americana, o duelo teve entre 800 mil e 850 mil pay-per-view vendidos.

Já comparando com o UFC, por exemplo, a edição 251, em julho, que teve três disputas de cinturão, sendo a luta principal o combate entre o campeão Kamaru Usman e Jorge Masvidal, bateu 1,3 milhão de PPV, segundo relatos. Esse foi o card numerado com maior número de vendas da organização em 2020.