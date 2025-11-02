Reservas dão conta do recado, Palmeiras ganha do Juventude e sustenta a ponta do Brasileirão

Depois da classificação heroica para a final da Libertadores, Abel Ferreira optou por poupar a maioria dos titulares do Palmeiras. No Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o time misto deu conta do recado e derrotou o Juventude por 2 a 0, resultado que sustenta o conjunto paulista na liderança do Campeonato Brasileiro.

Carlos Miguel foi um dos grandes destaques da equipe do Palmeiras ao fazer importantes defesas no segundo tempo. Bruno Rodrigues e Felipe Anderson foram os autores dos gols dos visitantes. Facundo Torres e Raphael Veiga também tiveram atuações elogiosas. Outro destaque fica com a defesa, que, pela terceira partida consecutiva, não sofreu gols.

O desempenho suficientemente bom para garantir o resultado mostra a força do elenco palmeirense, que tem pelo menos mais nove partidas na temporada, incluindo a decisão da Libertadores, dia 29, diante do Flamengo. Caso seja necessário para administrar a condição física do time, o treinador português sabe que tem no banco atletas capazes de fazer um bom papel.

O triunfo do Palmeiras deixa a equipe com 65 pontos, um a mais do que o Flamengo, vice-líder. O próximo compromisso palmeirense está agendado para quinta-feira, às 21h30, em clássico com o Santos, no Allianz Parque. O Juventude, por sua vez, permanece na vice-lanterna com 26 pontos. Na quarta, às 19h, o clube de Caxias do Sul visita o Sport.

O Palmeiras teve dificuldades para se impor nos primeiros minutos e apostou nas bolas longas para tentar pegar a defesa do time gaúcho desprevenida. O Juventude, por sua vez, explorada as laterais e bolas aéreas.

Quando tentou trabalhar a bola pelo chão, o Palmeiras encontrou maiores facilidades. Em jogada armada pela esquerda, Raphael Veiga recebeu na área e chutou, a bola bateu na marcação e sobrou para Bruno Rodrigues, que estufou a rede do Juventude aos 24.

Sem a dupla de ataque titular, o Palmeiras priorizava lances pelo lado direito. Por isso, quem mais atraía a marcação do Juventude era Facundo Torres. O uruguaio não podia tocar na bola que rapidamente era parada com falta.

Na volta do intervalo, o jogo ganhou intensidade das duas partes. O Palmeiras passou a distribuir melhor os lances, enquanto o Juventude iniciou uma marcação mais eficaz na saída de bola do adversário.

Depois de um erro na saída de bola que até gerou reclamação de mão na bola por parte dos atletas do Juventude, o Palmeiras conseguiu se recuperar em um belo contra-ataque pelo lado direito. Felipe Anderson partiu em direção à área, bateu colocado de perna direita e fez um golaço, aos 16.

Diante da vantagem, Abel começou a executar algumas alterações e colocou em campo alguns titulares. O Juventude teve de correr atrás do prejuízo e deu sustos na defesa palmeirense. Carlos Miguel precisou trabalhar repetidas vezes e fez defesas impressionantes. No último terço do jogo, a partida ficou controlada pelo Palmeiras, garantido a vitória e a ponta da tabela.

JUVENTUDE 0 x 2 PALMEIRAS

JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Wilker Ángel (Sforza) e Rodrigo Sam; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê (Gilberto) e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Rafael Bilu (Ênio) e Gabriel Verón (Giovanny). Técnico: Thiago Carpini.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno (Micael), Emi Martínez, Felipe Anderson (Andreas Pereira) e Raphael Veiga (Mauricio); Facundo Torres (Ramón Sosa) e Bruno Rodrigues (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS: Bruno Rodrigues, aos 24 minutos do 1º tempo; Felipe Anderson, aos 16 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO: Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS: Caíque, Wilker Ángel e Aníbal Moreno.

PÚBLICO: 6.142 presentes.

RENDA: R$ 187.025,00.

LOCAL: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.