Resende x Portuguesa: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (03/02) pelo Carioca

Os times Resende e Portuguesa disputam na tarde desta quinta-feira (03/02), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida está programada para começar às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio do Trabalhador, em Resende, Rio de Janeiro. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Resende x Portuguesa?

A partida Resende x Portuguesa pode ser assistida pelo streaming Cariocão Play

Como Resende x Portuguesa chegam para o jogo?

Após uma difícil vitória na segunda rodada, a Portuguesa chega nesta rodada com um time mais focado e buscando melhores resultados. Já o Resende, no momento, se encontra na sétima colocação da tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA

RESENDE X PORTUGUESA

Campeonato Carioca

Local: Estádio do Trabalhador, em Resende, Rio de Janeiro

Data/Horário: 03 de fevereiro de 2022, às 15h30

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Resende: Jefferson Luís; Ben-Hur, Igor Amaral, Joanderson e Kaique; Paulo Victor, Khevin e Zizu; Felipe Souza, Macena e Ingro.TÉCNICO: Sandro Sargentim.

Portuguesa: Carlão; Watson, Marcão, Leandro Amaro e Sánchez; Wellington Cezar, Patrick e Romarinho; Victor Feitosa, Maikinho e Júnior Pirambu TÉCNICO: Marcus Paulo Grippi

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)