Renovação: diretoria do Paysandu propõe contrato até o final da Série C para zagueiro titular

Além de Vinícius Leite, outra renovação contratual difícil é do zagueiro Perema, também titular e peça importante na equipe do Paysandu.

A diretoria bicolor, porém, ainda não 'jogou a toalha'. Segundo fontes consultadas, há perspectiva de sequência do atleta na Curuzu. A negociação prossegue com proposta para que Perema fique até o final do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois, ele estaria livre para negociar com outros clubes.

Perema foi sondado por um clube da Arábia Saudita e os valores da suposta proposta foram consideráveis. O defensor tem 28 anos, portanto, vislumbra contratos financeiramento vantajosos. No total, Perema está na Curuzu desde 2017. Contra o Santa Cruz-PE, em jogo realizado no último domingo (11), completou 120 jogos com a camisa bicolor.