Vinícius Júnior pede mesmo salário de Kylian Mbappé e pode deixar o Real Madrid

O jornal As, da Espanha, não vê a possibilidade de Vinícius Júnior deixar o Real Madrid. O atleta brasileiro tem contrato com o clube espanhol até 2027 e negocia a prorrogação do vínculo até 2030.

Parte da imprensa espanhola noticia que Vinícius Júnior teria exigido salário semelhante ao de Kylian Mbappé para renovar o contrato com o Real Madrid. Os valores pedidos pelo jogador brasileiro poderiam chegar a 25 milhões de euros por ano, cerca de R$ 160 milhões por temporada.

O Real não estaria disposto a pagar essa quantia para não romper a escala salarial da equipe. Ainda assim, o As destaca que Vinícius Júnior deve renovar com o clube, mas as negociações estão em "fogo lento".

"A renovação de Vinícius não corre perigo... mas ainda vai longe. Nem Real Madrid nem o jogador têm nenhuma pressa para finalizar tudo, com base na boa relação e na confiança que há entre ambas as partes", diz o As.

"Vinícius é um dos jogadores que mais impressionou o presidente Florentino Pérez nos últimos anos. Não somente pelo aspecto esportivo. (...) Também pelo amor incondicional que o brasileiro sempre demonstrou ao clube, desde que o escolheu aos 18 anos tendo outras ofertas importantes", complementa o periódico.

De acordo com o As, Vinícius Júnior também não tem nenhuma intenção em deixar o Real Madrid. Em agosto de 2024, o brasileiro rechaçou uma proposta bilionária do futebol árabe. "A posição de Vinícius, segundo pôde saber este jornal, também é clara, firme e muito favorável aos interesses do Real Madrid. Ele sabe que restam dois anos de contrato, e não tem nenhuma pressa por iniciar as conversas para a renovação", afirma o diário espanhol.

O jornal ainda salienta que dificilmente o Real encontraria um substituto ideal para Vinícius Júnior, já que o brasileiro é um dos jogadores mais valiosos do planeta. "No clube, (dirigentes) têm claro que não poderiam encontrar outro Vinícius no mercado. Mesmo que encontrassem, teria um preço astronômico. Da mesma maneira, Vinicius tem claro que está no melhor lugar que se pode almejar, o Real Madrid, onde pode disputar todos os títulos individuais e coletivos e onde agora se sente importante."