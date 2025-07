Renato Gaúcho lamenta pênalti desmarcado e exalta Fluminense: 'Saímos de cabeça erguida'

Renato Gaúcho não conseguia esconder a tristeza após a queda do Fluminense no Mundial de Clubes, com derrota por 2 a 0 para o Chelsea, no MetLife Stadium, em New Jersey. O sentimento do treinador, contudo, era de orgulho e gratidão pelo trabalho realizado nos Estados Unidos. Na visão do técnico, o Fluminense deixa a competição de "cabeça erguida" e o Brasil "resgata a credibilidade" no planeta.

"Sem dúvida alguma a gente sai de cabeça erguida pelo o que fez. Sabíamos que ia ser difícil diante de uma equipe bastante qualificada. Tentamos, mas eles saíram na frente, e o segundo gol em um contra-ataque deu tranquilidade. Valeu pela campanha", afirmou o treinador.

Na visão de Renato Gaúcho, a partida estava sob controle até João Pedro acertar belo chute e abrir o marcador aos 17 minutos. "O jogo estava sendo controlado. A gente sabia que ia receber pressão forte do Chelsea, estava sabendo sofrer, mas infelizmente para a gente, João Pedro acertou aquele belo chute de fora da área. E quando sai na frente é uma vantagem grande pelo calor, ter de correr atrás do adversário não é fácil."

O técnico relutou em falar do pênalti ainda no gramado, disse que estava de longe e que precisava ver melhor e com calma no vestiário. Na coletiva, admitiu que se a marcação tivesse sido mantida, o rumo da partida seria diferente.

"Na minha visão foi pênalti. Vão dizer que estava com o braço colado, mas eu marcaria. Existem árbitros que marcam, outros não, mas se tivesse sido marcado, a gente faria o gol e o rumo do jogo seria diferente e a história seria totalmente diferente", disse. "Não é desculpas."

Semifinal avaliada, o técnico ainda ressaltou o "retorno da credibilidade" do futebol brasileiro para os amantes da bola do planeta após as campanhas de Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palm3eiras no Mundial de Clubes.

"Acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro pelo que as equipes fizeram, Flamengo, Palmeiras e Botafogo e agora o Fluminense, indo até uma semifinal", frisou, novamente pedindo respeito aos técnicos do País.

"Em termos de Europa e do mundo, resgatamos a credibilidade. Mas o Brasil precisa olhar seus treinadores com outros olhos e valorizar. Nada contra estrangeiros, pelo contrário, há espaço para todos, mas só se falam dos estrangeiros e mostram pouco interesse aos brasileiros", disparou. "O Mundial fez com que os treinadores brasileiros subissem bastante na cotação e espero que tenham respeito."

O Fluminense não joga no fim de semana pelo Brasileirão com o Mirassol para descansar. O retorno aos gramados deve acontecer no dia 17 de julho, no Maracanã, diante do Cruzeiro. "Chegamos em uma semifinal, os rivais foram superiores, foram melhores, mas a gente sai de cabeça erguida pelo que fez, levantamos nossa credibilidade no mundo todo e agora é voltar à nossa realidade. Com certeza, não só nosso grupo, mas o torcedor está bastante orgulhoso do que fez e vamos focar no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana."