Renato Augusto se despede do Flu e indica aposentadoria: 'Encerro esse ciclo com gratidão'

Renato Augusto oficializou nesta sexta-feira sua despedida do Fluminense. Em publicação nas redes sociais, o meia de 37 anos agradeceu ao clube e aos companheiros, destacou a conquista da Recopa Sul-Americana e deixou no ar que a aposentadoria pode estar muito próxima. "Agora, encerro esse ciclo com gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada... Sigo pronto para os próximos desafios", escreveu.

A postagem foi seguida por uma resposta carinhosa do perfil oficial do clube: "Foi uma honra. Saudações tricolores." Apesar da tentativa do técnico Renato Gaúcho de convencer o jogador a repensar a saída, Renato Augusto parece decidido a encerrar sua carreira. Pessoas próximas ao atleta afirmam que o anúncio oficial da aposentadoria pode acontecer a qualquer momento.

Renato Augusto retornou ao Fluminense no início de 2024 sob a expectativa de disputar posição com Paulo Henrique Ganso. Revelado pelo clube em 2005, ele reencontrava as Laranjeiras após 25 anos desde as categorias de base. Apesar da recepção positiva, não conseguiu se firmar na equipe titular. Lesões atrapalharam seu rendimento - incluindo uma cirurgia no ombro - e limitaram sua participação a apenas quatro partidas em 2025.

Ao todo, foram 35 jogos com a camisa tricolor nesta passagem, com um gol marcado e uma assistência. A última vez em campo foi na partida com o Juventude, no último fim de semana, quando entrou no segundo tempo do empate em 1 a 1, no Alfredo Jaconi.

O Fluminense havia anunciado na segunda-feira a rescisão contratual, em comum acordo, com o jogador. Em nota oficial, o clube valorizou a trajetória do meia e destacou o título da Recopa, conquistado sobre a LDU, como marco de sua passagem.

Com a saída de Renato Augusto e uma sequência de jogos decisivos, o técnico Renato Gaúcho reforçou a necessidade de reforços. O Fluminense vive uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, ocupando a sétima posição com 14 pontos. No sábado, o time enfrenta o Vasco, às 18h30, no Maracanã.

Se realmente pendurar as chuteiras, Renato Augusto encerra uma carreira marcada por passagens por grandes clubes como Flamengo, Bayer Leverkusen, Corinthians e Beijing Guoan, além da seleção brasileira e inúmeros títulos.