Renata Fan critica 'agressão verbal' de Diniz e cobra pedido de desculpas para Tchê Tchê: 'Palavras duras'

A apresentadora Renata Fan reprovou o comportamento de Fernando Diniz no episódio com o jogador Tchê Tchê durante a derrota para o RB Bragantino. Segundo Renata, o atleta sofreu "agressão verbal" e que o treinador "passou muito do ponto".

- Mesmo que não fosse uma questão de microfone, na minha opinião, tem limite também. O respeito, claro, primeiro dos atletas com o treinador, mas o treinador também tem que se fazer respeitar. E, nesse caso, são palavras duras. Eu achei que ele passou muito do ponto e agrediu verbalmente um jogador desnecessariamente - afirmou durante o 'Jogo Aberto'.

Renata prosseguiu em seu comentário e continuar a condenar Fernando Diniz por sua postura. Segundo a apresentadora, o treinador do São Paulo deveria pedir desculpas para o atleta tricolor e admitir que passou do ponto.

- Se fez isso, Diniz, como você tem personalidade, faz isso de uma outra maneira. Não tem que resolver no vestiário, você falou isso publicamente, está tudo gravado. Vai a público, se desculpa com o jogador, admite que passou do ponto. Não é bacana para quem está vendo uma partida de futebol - completou.