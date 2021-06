Zagueiro do Remo sobre Sampaio-MA, próximo adversário na Série B: 'Tem um elenco muito forte'

Por um erro da arbitragem contra o Naútico-PE, os três pontos escaparam do Remo no último fim de semana, na Série B. Mas o Leão tem nesta terça-feira (28), às 21h30, contra o Sampaio Corrêa-MA, no Baenão, mais uma chance para voltar às vitórias na Segundona. O jovem zagueiro Kevem, de 20 anos, avaliou o próximo adversário azulino e garante que a equipe está pronta para explorar as deficiências do rival:

"Sabemos que o Sampaio tem um elenco muito forte. É um time bem estruturado e sabe jogar. Mas vamos estar jogando em casa. Sabemos os nossos pontos fortes também, o que podemos tirar para trabalhar em cima de algumas falhas que o Sampaio vem tendo. É esperar o professor consertar algumas coisas e chegar para o jogo focados", comentou.

Confira o restante da entrevista de Kevem:

Jogar na lateral-direita:

"Vou estar preparado para jogar em qualquer posição. O que importa é estar jogando, já conversei com o professor sobre isso. A gente vai trabalhando, se ajudando, vou aprendendo mais também. Vou jogar na lateral-direita, esquerda, o que for, estar disponível".

Gol ilegal do Náutico:

"Infelizmente aconteceu este erro que nos tirou três pontos fora de casa. Agora é focar no próximo jogo, quando estiver mais focado ainda, e mais preparado para a gente conseguir estes três pontos aqui dentro de casa".