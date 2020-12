Volante do Remo sobre possível entrada de colega no meio-campo: 'É uma questão para o Bonamigo'

Nos últimos jogos do Remo, um jogador que tem chamado a atenção positivamente pelas atuações é o volante Júlio Rusch. Inclusive, se especula que, quando o técnico do Remo, Paulo Bonamigo, precisar dar uma maior solidez e fluidez com bola ao meio-campo, Rusch comece alguma partida como titular.

Quem avaliou a possibilidade foi o também volante Lucas Siqueira, titular da posição ao lado de Charles: "O Júlio [Rusch] vem numa crescente, outros atletas também. É uma questão para o Bonamigo, se vai colocar três volantes, dois, vai depender do adversário. Que bom que temos atletas que estão indo muito bem e mantendo o nível de atuação. Isso eleva o nível de qualidade e vamos precisar disso para conquistar o acesso", comentou.

Principal força do elenco:

"A gente tem várias características marcantes. Uma delas é o conjunto, a união da equipe está muito legal. A vontade de vencer, estamos numa sintonia bacana. O jogo contra o Manaus foi um exemplo. A nossa energia está muito boa e temos que levar para dentro de campo. A forma que estamos jogando está fazendo a diferença".

Defesa:

"A gente está com o desempenho muito bom. A defesa está muito sólida. Buscamos melhorar a parte ofensiva. Mas estamos com diferentes jogadas, opções de ataque pelo meio e laterais. No jogo contra o Manaus, encaixamos a transição ofensiva, estamos criando alternativas para vir forte para melhorar o ataque e vencer as partidas".

Mentalidade da equipe

"A postura que viemos tendo nos outros jogos. Jogando fora ou em casa, a gente busca vencer, nossa mentalidade é de vencer. Claro que cada jogo tem uma estratégia diferente, mas nossa vontade de vencer continua".