Volante do Remo não crucifica zagueiros, mas admite: 'Sistema defensivo precisa melhorar'

Uma das melhores defesas da última Série C do Brasileirão, o Remo passa por um momento de instabilidade. Desde as finais contra o Vila Nova, em que tomou oito gols em duas partidas, o Leão não passa a mesma segurança. O volante e capitão Lucas Siqueira descartou crucificar o miolo de zaga, mas admitiu a necessidade de evolução:

"Não falo só de zagueiros. O sistema defensivo precisa melhorar. A gente não pode pontuar um ou dois atletas. Temos a consciência de que temos que melhorar. O sistema defensivo começa desde lá na frente. Das finais para cá que tivemos vários problemas, estamos tomando muitos gols de bola parada".

Favoritismo contra o Itupiranga:

"Nós somos um dos favoritos ao título pela grandeza que é o Clube do Remo. Não só por nosso desempenho nos últimos jogos, mas pela grandeza da nossa camisa. Mas nada disso entra em campo. Todos os jogos temos que mostrar o favoritismo dentro de campo."

Baenão:

"Jogar em casa é melhor, no nosso estádio, onde estamos adaptados. A gente não está tão acostumado a jogar no Baenão, mas é nossa casa. A gente quer construir uma história de muitas vitórias aqui".

Parceria com Anderson Uchôa:

"Eu e o Uchôa não treinamos ainda. Tive um período de folga e fomos direto para o jogo. O Uchôa tem características de um primeiro volante, tem boa saída de bola. Temos muito o que crescer e vamos melhorar o nosso desempenho".