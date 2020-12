Vinícius faz contas, explica sucesso do Remo e comenta sobre a rivalidade Norte x Sul na Série C

A estreia do Remo no quadrangular final da Série C será no próximo sábado (12), contra o Londrina-PR, que está invicto jogando em casa. O clube paranaense venceu oito, dos nove jogos disputados no estádio do Café. Pensando em quebrar a invencibilidade do adversário, o goleiro Vinícius pede atenção ao elenco remista e que seja mantida uma postura madura obtida pelo clube durante a primeira fase.

“É preciso concentração, competir bastante e ser inteligente jogando fora de casa. O Londrina obteve todas as vitórias dentro de casa, sabemos que é um jogo complicado e exige bastante vibração e intensidade. Encaramos com seriedade, importância. É um momento que estávamos buscando há anos então temos que entrar concentrado, focados, sabemos que está próximo, mas temos que buscar as vitórias então é trabalhar para que o resultado venha. A meta é alcançar a pontuação necessária para subir, quanto mais pontos fizermos melhor”, disse.

A CONTA DO ACESSO

Vinícius sabe da importância em vencer jogando em Belém, ainda mais com dois clássicos contra o Paysandu. O paredão azulino acredita na conquista de pontos fora de casa para manter vivo o sonho do acesso.

“É sempre bom fazer o ‘dever de casa’ e fora somar pontos, isso faz você chegar cada vez mais próximo da classificação. Temos que ser eficientes jogando em casa e fazer os resultados positivos, pois facilita mais”, comentou.

PONTO FORTE

Um dos líderes do elenco, Vinícius está quarta temporada vestindo a camisa azulina e salientou os pontos fortes da equipe azulina nesta Série C.

“O equilíbrio da equipe. Somos um time maduro, concentrado, consistente. Ficamos praticamente todo o campeonato dentro do G-4, sabemos suportar a pressão e esse é um dos pontos positivos do nosso grupo”, falou.

RIVALIDADE NORTE X SUL

Nas redes sociais, muitos torcedores encaram o quadrangular de uma forma diferente, rivalizando as regiões do país. Para Vinícius é necessário ter tranquilidade e lembrou a partida entre as equipes gaúchas na última rodada da primeira fase da Série C em 2019.

“Não ouvimos nada desse tipo, as sabemos que existe essa rivalidade (Sul x Norte), temos que ter inteligência, atenção no extracampo também para que as coisas não fujam do controle, como ocorreu no ano passado, quando Ypiranga-RS x Juventude-RS fizeram uma partida bastante estranha. A rivalidade vai existir entre o Norte e o Sul nesta fase, mas temos que fazer os resultados em casa e buscar pontos fora para conquistar o acesso”, finalizou.