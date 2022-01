VÍDEO: 'Especialista em acessos', atacante do Remo relembra título da Série C sobre o Paysandu

O programa Último Lance de segunda-feira (24) recebeu, além do meia do Paysandu Ricardinho, o atacante do Remo Bruno Alves. Com três acessos na carreira, o jogador falou sobre a busca pelo quarto, no Baenão. Além disso, relembrou uma conquista sobre o rival do Leão, o Papão.

'Rei do acesso':

"Espero conseguir o quarto [acesso] aqui. Fui campeão aqui em cima do Paysandu, inclusive, pelo Macaé. A torcida aqui é sensacional, apaixonante. Vi de longe e agora estou vendo de perto".

Torcida:

"Já joguei contra [o Remo] e já senti a vibração [do torcedor]. Eu gosto quando tem a torcida. Já tenho uma idade, sei da responsabilidade de estar em campo e bem. É uma motivação a mais para corresponder e sempre motiva nós jogadores. É um desafio novo, é uma torcida muito apaixonante, já estou bem calejado".