Tudo ou nada! Remo encara o Vila Nova no jogo de volta da final Série C 2020

Após perder de 5 a 1 no primeiro jogo da final da Série C, o Remo volta a enfrentar o Vila Nova, na tarde deste sábado, no Mangueirão, sabendo que a missão será bem difícil, mas não impossível. Para tentar levar a decisão para os pênaltis, o time azulino precisa vencer por quatro gols de diferença. Nesse caso, o Leão precisa fazer e não pode sofre gols. Se não der para colocar as mãos na taça do Brasileiro, afirmam jogadores e comissão técnica, a intenção é terminar a Série C de 2020 com uma vitória.

No jogo de hoje, o Remo terá o retorno de muitos titulares. Um time bem diferente daquele que atuou na primeira partida por causa da covid-19. Os zagueiros Mimica e Rafael Jansen, o lateral direito Ronaldo, os volantes Charles e Gelson, os meias Carlos Alberto e Dioguinho, e os atacantes Salatiel e Augusto estão à disposição.

O único que ainda continua o tratamento para covid-19 é o lateral esquerdo Marlon. Quem também pode desfalcar o time, mas por lesão, é o volante Lucas Siqueira. Ele está fazendo um tratamento intensivo no tornozelo direito para ver se tem condição de jogo. Caso não possa atuar, a opção seria Julio Rusch.

O auxiliar-técnico Netão é quem deve comandar o Remo junto com o preparador físico Renan Capra.

Assim, o Remo pode jogar com Vinicius; Ricardo Luz, Gilberto Alemão (Fredson), Rafael Jansen e Kevem; Julio Rusch (Lucas Siqueira), Charles e Felipe Gedoz; Eduardo Ramos, Salatiel e Tcharlles.

VILA NOVA

Já o Vila Nova veio para Belém com força máxima. O único desfalque será do atacante Talles, que deixou o time durante a semana para ir jogar na Ucrânia. Gilsinho deve assumir a posição. O Tigre pode perder por até três gols de diferença que garante o tricampeonato brasileiro.

A partida começa às 17 horas e com transmissão lance a lance em OLiberal.com.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série C

Final – Jogo de volta

Remo: Vinicius; Ricardo Luz, Gilberto Alemão (Fredson), Rafael Jansen e Kevem; Julio Rusch (Lucas Siqueira), Charles e Felipe Gedoz; Eduardo Ramos, Salatiel e Tcharlles

Técnico: Netão

Vila Nova: Fabrício; Celsinho, Rafael Donato, Adalberto e Willian Formiga; Yuri;

Dudu, Pablo e Alan Mineiro; Gilsinho e Henan

Técnico: Márcio Fernandes

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Hora: 17 horas

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)