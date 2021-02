Tudo ou nada! Remo encara o Brasiliense em jogo decisivo da final da Copa Verde

Remo e Brasiliense decidem na tarde de hoje, no Mangueirão, quem será o campeão da Copa Verde, que ainda é válida pela edição 2020. O título será inédito para um dos dois. Por ter vencido o Leão de virada por 2 a 1, no Mané Garrincha, no primeiro jogo, o Jacaré tem a vantagem do empate. O Remo precisa vencer o Brasiliense por dois gols de diferença para conquistar de forma direta o título inédito da Copa Verde ou por um gol de diferença para decidir nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

O campeão da Copa Verde ainda garante uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2021 e R$ 1,5 milhão, referente ao valor que CBF paga para quem entra nessa fase da competição nacional.

Para conseguir reverter o placar, o técnico Paulo Bonamigo precisou cuidar da parte física, técnica e psicológica nos únicos dois treinamentos realizados. O Remo não tem nenhum desfalque em relação ao time que disputou o primeiro confronto. O técnico falou sobre qual a postura espera da equipe na partida que vai decidir o campeão da Copa Verde.

“Temos que ter uma postura de confiança, sabendo que estamos em desvantagem para a segunda parte, mas que temos que fazer um jogo mais eficiente, qualificado e intenso dentro da nossa casa, para conseguir buscar o título”, afirmou o técnico do Remo, na coletiva após a primeira partida.

BRASILIENSE

Com a vantagem do empate, o Brasiliense veio para Belém em busca do primeiro título da Copa Verde. Para o duelo final do torneio regional, o técnico Vilson Taddei vai ter apenas um desfalque.

O atacante Tobinha sentiu um desconforto na virilha e está fora da decisão. Ele não é titular, mas era sempre utilizado pelo treinador do Jacaré no segundo tempo dos sete jogos da Copa Verde, marcando dois gols.

Em compensação, tem o retorno de Wagner Balotelli, que estava suspenso no primeiro jogo. Mas ele deve ser opção para o segundo tempo. Assim, o técnico Vilson Taddei deve manter a mesma equipe que venceu o Remo no primeiro jogo.

FICHA TÉCNICA

Remo x Brasiliense

Final da Copa Verde – Jogo de volta

Brasiliense - Edmar Sucuri, Diogo, Bahduca, Renan e Peu; Aldo, Luquinha, Sandy e Zotti; Zé Love e Maicon Assis

Treinador: Vilson Tadei

Remo - Vinícius, Wellington Silva, Fredson, Jansen e Marlon; Pingo, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Hélio, Wallace e Augusto

Treinador: Paulo Bonamigo

Local: Mangueirão - Belém, PA

Hora: 16 horas

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Quarto árbitro: Andrey da Silva e Silva (PA)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Assistentes VAR: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI) e Edson Antonio de Sousa (GO)