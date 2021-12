Troca! Nei Pandolfo é o novo executivo de futebol do Remo para 2022

O Remo já possui o novo executivo de futebol. Nei Pandolfo vai comandar o futebol azulino na temporada 2022. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube ao O Liberal.

Com passagens por Sport-PE, Santa Cruz-PE, Criciúma-SC, Guarani-SP e Bahia-BA, Nei Pandolfo chega com a missão e pressão de recolocar o Remo na Série B. Aos 60 anos, o novo executivo do Leão terá a sua primeira experiência no futebol do Norte do Brasil. Seu último clube foi o Sport e vem para ocupar o lugar de Thiago Alves, que chegou no início da temporada e se despede do clube paraense após conquistar a Copa verde.