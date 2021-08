Treinador do Remo exalta força do elenco na vitória contra o CSA: "todos são de confiança"

O jogo deste domingo (1º) contra o CSA-AL poderia ser bem desagradável para o Remo. A equipe azulina entrou em campo com dois desfalques importantes - Dioguinho e Gedoz. No entanto, os reservas que entraram em campo corresponderam bem e ajudaram a equipe a conquistar mais um vitória em casa. De acordo com técnico Felipe Conceição, a força do elenco do Remo deve ser destacada nesse resultado.

"A gente valoriza o grupo todo. Trabalhamos todo dia, dando o mesmo treinamento e o mesmo trabalho pra todos os nossos atletas. Com esse espírito, sabemos que quem entra ou quem sai são jogadores de confiança. Acreditamos no trabalho e no crescimento de cada um", disse o treinador do Remo.

O Leão conseguiu a vitória por 1 a 0 depois de um primeiro tempo complicado no Baenão. Apesar do gol relâmpago de Renan Gorne, aos 8 do primeiro tempo, o Remo passou por certo sufoco nos 45 minutos iniciais de partida. Apesar disso, a equipe voltou melhor para a segunda etapa e conseguiu garantir o resultado.

"Fizemos um grande jogo até pelo nível do adversário. Quando baixamos um pouco a guarda no primeiro tempo, eles nos empurraram pra trás. Forçaram bastante bola longa, bola parada, e a gente foi muito bem nessas duas situações. No segundo tempo conseguimos voltar criando oportunidades. É importante mudar o ritmo, seja com alteração, seja com o crescimento dos atletas. Fomos melhores no segundo tempo e merecíamos até o segundo gol", lamentou Conceição.

Um dos destaques da partida no Baenão foi Arthur. Titular nos últimos jogos, substituindo Lucas Siqueira, que se recupera de lesão, o meia sobre aproveitar os espaços dados pela equipe, que atuou taticamente diferente. Segundo Felipe Conceição, a equipe, de forma geral, se portou bem com as alterações.

"Mantivemos a estrutura dos últimos jogos. Claro que o Gorne dá uma característica diferente ao ataque, traz profundidade. Soubemos usar isso e todos estão de parabéns. Fico feliz pelo jogo do Arthur também, mas deixo a minha homenagem à todos os atletas. Se não tivéssemos um grupo forte, não cresceríamos desse jeito", disse o treinador.

O Remo volta a campo pela Série B na sexta-feira (6), contra o Operário-PR. A partida, que será disputada às 16h, no estádio Baenão, em Belém, terá transmissão lance a lance do Oliberal.com.