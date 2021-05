Torcida do Remo vai recepcionar jogadores no Baenão em jogo contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil

Os torcedores do Clube do Remo vão recepcionar o time na chegada ao Baenão, na quarta-feira (2), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. A convocação pede que os torcedores levem sinalizadores, fumaças e usem máscara. A concentração será em frente a Toca do Leão a partir das 17 horas.

"Convocamos todos os grupos e torcidas do Clube do Remo. Chegou a hora de mais uma grande batalha. Vamos apoiar e jogar juntos", afirma a torcida na postagem feita no instagram.

O jogo entre Remo e Atlético Mineiro será às 19 horas de quarta-feira (2), no Baenão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.