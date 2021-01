Torcida do Remo invade perfil de filha de Bonamigo pedindo a permanência do técnico

Após a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, a torcida do Remo já projeta a temporada 2021. Parte da torcida quer a permanência do técnico Paulo Bonamigo, alguns foram até o perfil da filha do treinador pedir para que o comandante fique no Leão Azul.

Depois do acesso remista, a filha de Bonamigo postou uma foto em frente à Basílica, com fitinhas de Nossa Senhora de Nazaré e a legenda: “Pedido realizado”. Vários torcedores invadiram o perfil dela, alguns pedindo para que o técnico continue. “Agora peça para o teu pai ficar”. Mari respondeu: “por mim, fica”.

Bonamigo está na sua segunda passagem pelo Remo. Na primeira, em 200, levou o Leão Azul para a Série A, em um confronto direto com o Paysandu. Depois de vinte anos ele retornou o Remo e conseguiu mais um acesso com o clube azulino, dessa vez para a Série B e sem perder nenhum clássico contra o clube bicolor.

Aos 60 anos, o treinador teve passagens por vários clubes como Joinville-SC, Sampaio Corrêa-MA, Paraná-PR, Coritiba-PR, Atlético-MG, Botafogo-RJ, Palmeiras-SP, Goiás-GO, Bahia-BA e Fortaleza-CE. Por anos treinou clubes dos Emirados Árabes e teve passagens em Portugal e Arábia Saudita. Antes do retorno ao Remo estava no Boavista-RJ, comandando a equipe no Campeonato Carioca.