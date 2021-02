Torcida do Remo cobra contratações de zagueiros e clube prioriza outra posição

O Remo estreia no Parazão nesta segunda-feira (1), contra o Gavião Kyikatejê, às 19h, no Baenão, no retorno da equipe ao estádio, que volta a receber uma partida noturna. Para este início de competição o Remo realizou algumas contratações, porém a torcida cobra bastante nas redes sociais reforços na zaga.

Nas publicações do clube no Instagram, vários torcedores questionam a diretoria remista sobre reforços para a defesa. Em contato com fontes, o Remo não vai contratar zagueiros para este início de temporada e está atrás de jogadores de beirada.

A diretoria azulina resolveu manter os zagueiros Rafael Jansen, Fredson e Mimica para 2021. Outro que teve o contrato prorrogado foi o defensor Kevem, de 20 anos, que está emprestado pelo Mirassol-SP. O Leão ainda conta com Davi e Warley, jogadores das categorias de base que atuam na posição.