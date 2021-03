Torcedor do Remo tem coleção de camisas do Leão roubadas em incêndio em Icoaraci

O incêndio que atingiu uma vila na comunidade Itália, em Icoaraci, na noite do último domingo (7), afetou diversas famílias. Entre elas está a de Raimundo Nonato Silva, de 83 anos, fanático torcedor do Remo, que perdeu a coleção de camisas do clube do coração.

Quem contou essa história à equipe de O Liberal foi a neta do seu Raimundo, Diana Paula. "Ele guardava há muitos anos, tinha camisa que era de infância até as mais recentes, que ele sempre pedia de presente de aniversário ou de dia dos pais", explicou.

Segundo Diana, durante o incêndio, que destruiu completamente 13 casas de madeira, algumas pessoas se ofereceram para ajudar a comunidade, inclusive para retirar os objetos de onde o seu Raimundo morava. E foi aí que o saque aconteceu.

"Houve aquelas pessoas que se aproveitam da situação e levaram seus pertences. Dentre eles, tudo o que ele guardava e ganhava do Clube do Remo. Além da casa ficar destruída. Ainda levaram sua TV, trocaram seu colchão que era novo e também as compras do mês", ressaltou. "Ele teve que ir pra casa de um filho, fica perguntando pelas coisas do Remo. Então a gente não fala nada, porque ele tem pressão alta".

Uma campanha para ajudar as famílias que perderam tudo no incêndio está sendo feita. Doações podem ser entregues na própria comunidade Itália. O número para contato é (91) 98887-2473. Assim, a solidariedade pode alcançar essas família, inclusive seu Raimundo, apaixonado pelo clube azulino:

"Todo ano fazemos o aniversário dele e até tentamos fazer de outro tema, para ficar diferente, mas ele nunca aceita. Sempre tem que ser do Remo e é um amor que ele vem passando de geração em geração para nossa família", finalizou a neta.