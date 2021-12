Durante a tradicional festa na Doca, um torcedor Remo pulou de cima de um ônibus para outro, na comemoração da conquista do Leão da Copa Verde. Após o empate em 0 a 0 no Baenão - mesmo placar do jogo de ida -, a decisão foi para os pênaltis e Vinícius, com duas defesas foi o herói, dando a vitória por 4 a 2 ao Leão.