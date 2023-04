Torcedor com autismo do Remo faz pedido: 'Meu sonho é entrar com os jogadores'; vídeo

O torcedor Carlinhos, do Remo, viralizou nas últimas horas. O garoto, que tem autismo, gravou um vídeo e fez um pedido especial para o Leão. Carlinhos pede para entrar em campo com os jogadores azulinos.

Nos comentários a diretora de patrimônio do Remo, Aline Porto, solicitou o contato do garoto. Mas o perfil Toca do Leão, que postou o vídeo de Carlinhos, respondeu que a situação já tinha sido resolvida. Com isso, espera-se que nos próximos jogos do Leão, em Belém, o garoto entre em campo com os atletas azulinos.