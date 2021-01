Titular da campanha do acesso, atacante do Remo é sondado por gigante de Minas Gerais

De acordo com o site O Tempo, o Cruzeiro monitora a situação do atacante Tcharlles, visando contratá-lo para as disputas da temporada 2021. O time mineiro já sabe que Tcharlles está emprestado ao Remo pela Inter de Limeira, com o qual tem contrato até junho de 2021.

A reportagem de O Liberal questionou o Clube do Remo se há interesse na permanência do atleta. O diretor de futebol, Dirson Madeiros, ponderou que o clube ainda traça o seu planejamento e o caso de Tcharlles será. "Ainda não sentamos pra falar sobre planejamento de nada.

Negociação

No entanto, há um entrave para o acerto de Tcharlles com o Cruzeiro. O time mineiro está impedido de registrar jogadores devido a uma condenação no valor de R$ 2.401.011,40 ao PSTC, que cobra 20% da venda do zagueiro Bruno Viana ao Olympiacos, da Grécia, em 2017. O caso ainda está sendo analisado e o Cruzeiro espera conseguir um acordo.