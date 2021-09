Técnico do Remo faz mistério sobre escalação e define postura contra o Vitória, pela Série B

O Remo volta a campo pela Série B nesta sexta-feira (10), contra o Vitória, no Barradão. Antes do desafio, o técnico Felipe Conceição descartou antecipar a escalação para o duelo, mas disse que a equipe deve se basear na partida contra o Botafogo, mesmo com a derrota por 1 a 0, em casa. O comandante explicou:

"Em relação à escalação, vamos deixar para a última hora. Vamos ter algumas mudanças, por problemas de lesões e suspensões, mas vamos deixar para a última hora. A referência é sempre o último jogo. Contra o Botafogo houve entrega, atitude. Um bom comportamento e padrão tático. Jogando dentro daquilo que estamos construindo. Faltou um pouco de sorte. Mesmo fora de casa, um confronto direto pela proximidade na tabela, vamos tentar fazer um jogo muito competitivo para sair com a vitória", disse Conceição.

Para a partida, Remo perdeu os desfalques do o zagueiro Kevem, que sentiu dor muscular na coxa direita, e do lateral-esquerdo Igor Fernandes. O meia Erick Flores e o zagueiro Romércio ainda não foram liberados pelo departamento médico, enquanto o atacante Victor Andrade está suspenso. Ainda assim, o técnico garante não ser problema:

"Sempre fui um cara de não lamentar os desfalques e suspensões. Gosto de trabalhar o grupo todo, dou atenção no dia a dia. Mas realmente estamos num momento atípico de situações que levaram a equipe a mudanças constantes. Estamos superando bem", concluiu.

A partida entre Vitória e Remo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.