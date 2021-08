Técnico do Remo é condenado a pagar multa de R$ 20 mil por reclamação contra arbitragem

O treinador do Remo, Felipe Conceição, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a pagar multa de R$ 20 mil por reclamação contra arbitragem. O caso ocorreu quando o técnico ainda comandava o Cruzeiro, pela Série B. A decisão foi homologada pelo tribunal no final da tarde desta quinta-feira (19).

O recurso foi julgado em caráter de segunda instância. O treinador já havia recorrido da primeira sentença, que determinava uma suspensão de dois jogos longe dos gramados.

Na ocasião, a Procuradoria de Justiça Desportiva havia denunciado o treinador no artigo 243-F por ofender a arbitragem. As declarações foram concedidas ao final da partida entre Cruzeiro e CRB, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em entrevista coletiva, Conceição criticou a atuação da arbitragem e declarou que "o Cruzeiro foi roubado".

Dessa vez, o treinador, junto ao jurídico do Remo, acolheram a nova sentença - que determinava multa de R$ 20 mil - e decidiram não recorrer. O pagamento da multa deve ser feito em até cinco parcelas. Tanto o Remo quanto o treinador ainda serão informados das datas de pagamento.