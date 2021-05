Técnico campeão pelo Remo recebe camisa de presente e agradece: 'Está na minha história'

Histórico treinador do Remo, Roberval Davino utilizou as redes sociais para mostrar o envio do atual uniforme do clube. Na postagem, Davino agradeceu o presente recebido com uma mensagem de apoio ao presidente Fábio Bentes.

Bom dia...Agradecendo o presente desta marca que está em minha história desde 2005 e que continuará para sempre..

Obrigado Presidente e sucesso em sua gestão. pic.twitter.com/Zb8Xt58QdY — Roberval Davino (@robervaldavino) May 31, 2021

“Bom dia. Agradecendo o presente desta marca que está em minha história desde 2005 e que continuará para sempre. Obrigado, Presidente, e sucesso em sua gestão”, postou.

Roberval Davino ficou marcado na história azulina pela campanha na Série C de 2005. O Leão garantiu não só o acesso, mas o principal título nacional do clube.

Relembre a campanha na Série C 2005

Primeira Fase (Grupo 3)

31/07 – São Raimundo-RR 2 x 2 Remo – Canarinho

07/08 – Remo 2 x 1 Abaeté – Mangueirão

14/08 – Remo 3 x 2 São José-AP – Mangueirão

21/08 – São José-AP 1 x 1 Remo – Zerão

27/08 – Abaeté 1 x 2 Remo – Mangueirão

03/09 – Remo 4 x 0 São Raimundo/RR – Mangueirão

Fase eliminatória

11/09 – Tocantinópolis 2 x 0 Remo – Ribeirão

18/09 – Remo 4 x 1 Tocantinópolis – Mangueirão

25/09 – Remo 1 x 1 Abaeté – Mangueirão

02/10 – Abaeté 2 x 3 Remo – Mangueirão

08/10 – Nacional-AM 0 x 2 Remo – Vivaldão

16/10 – Remo 0 x 1 Nacional-AM – Mangueirão

Quadrangular final

22/10 – Remo 1 x 0 Novo Hamburgo/RS – Mangueirão

29/10 – Ipatinga 1 x 0 Remo – Ipatingão

02/11– América-RN 1 x 0 Remo – Machadão

06/11 – Remo 2 x 0 América-RN – Mangueirão

03/11– Remo 2 x 2 Ipatinga – Mangueirão

20/11– Novo Hamburgo/RS 1 x 2 Remo – Santa Rosa