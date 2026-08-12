Tchamba retorna contra o Internacional? Médico do Remo explica a situação Zagueiro está há cerca de três semanas longe dos gramados em recuperação de lesão na coxa Junior Cunha 12.08.26 16h51 Tchamba pode retornar ao time contra o Internacional. (Samara Miranda / Remo) O sistema defensivo do Remo virou o principal problema da equipe para os dois próximos jogos da Série A do Brasileirão. Tanto o confronto com o Internacional como contra o Fluminense serão longe de Belém na próxima semana, com os Colorados sendo os adversários da segunda-feira (17) e os Tricolores no dia 22 de agosto. E para o primeiro duelo, uma ausência é certa: o lateral esquerdo Mayk está fora por conta de uma lesão grau dois na coxa esquerda. Por outro lado, há a esperança de que o lateral direito Marcelinho possa retornar aos treinos até sábado (15) e ter condições de seguir viagem para o Rio Grande do Sul. Em meio as ausências e dúvidas, o técnico Léo Condé deve ter o retorno do zagueiro Duplexe Tchamba. Então titular até a pausa da Copa do Mundo, o defensor sofreu uma lesão muscular na véspera do jogo com o Corinthians, há três semanas, e agora está na fase final de transição, conforme relatou ao Núcleo de Esportes de O Liberal o chefe do departamento médico do Remo, Doutor Jean Klay. Segundo ele, a expectativa é que Tchamba seja liberado de vez ao longo desta semana para seguir com a delegação para os jogos na região sul e sudeste do Brasil. Aos 28 anos, o zagueiro soma um gol em 17 partidas com a camisa do Remo. "Grandes possibilidades (dele ser liberado e viajar com a equipe). Está em fase final de transição", contou. A última partida disputada por Tchamba foi no dia 31 de maio, quando o Remo venceu o São Paulo pela 18ª rodada, no fechamento da primeira parte do Brasileirão antes da Copa do Mundo. Em seguida, ele teve um problema de visto para retornar ao Brasil após as férias de 15 dias no período da Copa do Mundo. Quando voltou, o zagueiro ficou fora dos jogos contra Vitória, Mirassol e Atlético-MG, além do Corinthians, pelo Brasileirão e os dois da Copa do Brasil contra o Santos. No período, Marllon teve Zé Ivaldo e Matheus Felipe alternando como companheiros de miolo de zaga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C nesta temporada ABC-RN, Gama-DF, ASA-AL e Uberlândia-MG são os clubes que conquistaram acesso para a Série C. Três equipes contaram com atletas que já vestiram os mantos do Leão e do Papão 17.08.26 13h28 Futebol Tentando sair do Z4, Remo encara o Internacional pelo Brasileirão Bola rola às 20h no Beira-Rio, em Porto Alegre. Leão terá retornos e reforços para o confronto 17.08.26 9h30 É AGORA! Remo só precisa vencer o Internacional para sair da zona de rebaixamento da Série A Leão Azul vai pra cima do Inter em confronto direto para vencer e deixar a "zona maldita" da Série A 16.08.26 20h41 Futebol Remo relaciona reforços e retornos para sequência contra Inter e Fluminense Marcelinho, Tchamba, Zé Ivaldo, Marlon e Galeano estão entre os 24 jogadores chamados por Léo Condé para os dois compromissos fora de casa pelo Brasileirão 16.08.26 17h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C nesta temporada ABC-RN, Gama-DF, ASA-AL e Uberlândia-MG são os clubes que conquistaram acesso para a Série C. Três equipes contaram com atletas que já vestiram os mantos do Leão e do Papão 17.08.26 13h28 Futebol Ferroviária e Paysandu fazem confronto direto pelo G-8 da Série C Papão é o quarto colocado, com 26 pontos, enquanto a equipe paulista tem 24 e busca voltar à zona de classificação; duelo marca reencontro de Júnior Rocha com o clube que comandou em 2024 17.08.26 8h00 Futebol Tentando sair do Z4, Remo encara o Internacional pelo Brasileirão Bola rola às 20h no Beira-Rio, em Porto Alegre. Leão terá retornos e reforços para o confronto 17.08.26 9h30 FUTEBOL Zagueiro da Portuguesa entra na 'mira' do Paysandu para a sequência da Série C; saiba mais Defensor Gustavo Henrique, de 26 anos, é um dos alvos do Papão nesta Série C 17.08.26 11h40