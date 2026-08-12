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Tchamba retorna contra o Internacional? Médico do Remo explica a situação

Zagueiro está há cerca de três semanas longe dos gramados em recuperação de lesão na coxa

Junior Cunha
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Tchamba pode retornar ao time contra o Internacional. (Samara Miranda / Remo)

O sistema defensivo do Remo virou o principal problema da equipe para os dois próximos jogos da Série A do Brasileirão. Tanto o confronto com o Internacional como contra o Fluminense serão longe de Belém na próxima semana, com os Colorados sendo os adversários da segunda-feira (17) e os Tricolores no dia 22 de agosto. 

E para o primeiro duelo, uma ausência é certa: o lateral esquerdo Mayk está fora por conta de uma lesão grau dois na coxa esquerda. Por outro lado, há a esperança de que o lateral direito Marcelinho possa retornar aos treinos até sábado (15) e ter condições de seguir viagem para o Rio Grande do Sul. 

Em meio as ausências e dúvidas, o técnico Léo Condé deve ter o retorno do zagueiro Duplexe Tchamba. Então titular até a pausa da Copa do Mundo, o defensor sofreu uma lesão muscular na véspera do jogo com o Corinthians, há três semanas, e agora está na fase final de transição, conforme relatou ao Núcleo de Esportes de O Liberal o chefe do departamento médico do Remo, Doutor Jean Klay. 

Segundo ele, a expectativa é que Tchamba seja liberado de vez ao longo desta semana para seguir com a delegação para os jogos na região sul e sudeste do Brasil. Aos 28 anos, o zagueiro soma um gol em 17 partidas com a camisa do Remo. 

"Grandes possibilidades (dele ser liberado e viajar com a equipe). Está em fase final de transição", contou.

A última partida disputada por Tchamba foi no dia 31 de maio, quando o Remo venceu o São Paulo pela 18ª rodada, no fechamento da primeira parte do Brasileirão antes da Copa do Mundo. 

Em seguida, ele teve um problema de visto para retornar ao Brasil após as férias de 15 dias no período da Copa do Mundo. Quando voltou, o zagueiro ficou fora dos jogos contra Vitória, Mirassol e Atlético-MG, além do Corinthians, pelo Brasileirão e os dois da Copa do Brasil contra o Santos. 

No período, Marllon teve Zé Ivaldo e Matheus Felipe alternando como companheiros de miolo de zaga. 

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