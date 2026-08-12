Remo pode ir do 'céu ao inferno' contra o Internacional; entenda

Vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, o Remo pode terminar o jogo com o Internacional, na próxima segunda-feira (17), com uma amarga estatística ou algo que não acontece desde fevereiro deste ano.

A competição azulina em 2026 vem sendo na parte baixa da tabela. Em 22 jogos disputados, o Remo soma apenas cinco vitórias e 10 derrotas, além de sete empates, sendo o último no final de semana contra o Atlético-MG em 2 a 2.

Os números não condicionam o Remo a ser uma das 16 equipes fora da zona de rebaixamento. Porém, esta saída do Z4 esteve perto de acontecer no último sábado. Quando esteve vencendo o Atlético por 1 a 0, o Leão figurou de forma momentânea na 15ª colocação com 24 pontos. Mas o empate final manteve a condição de 19º.

Agora, diante o Internacional, no fechamento da 23ª rodada, o Remo pode dar adeus à zona de rebaixamento ou completar um turno inteiro - com 19 rodadas - entre os últimos colocados.

A entrada azulina no "grupo dos rebaixados" aconteceu na quinta rodada. Coincidência à parte, isso aconteceu uma rodada após o empate com o Internacional e na estreia do técnico Léo Condé.

Na ocasião, o Remo recebeu o Fluminense em Belém na quinta rodada, disputada no dia 12 de março, e perdeu por dois a zero. Antes, o Leão era o 16º colocado com três pontos. Após a derrota para o Flu, a equipe caiu uma posição, ficando dentro da zona de rebaixamento.

Para evitar completar um turno de Brasileirão no Z4, o Remo, além de vencer o Internacional, vai precisar torcer por um empate ou que haja vencedor entre Vasco x Santos e empate ou derrota do Mirassol para o Flamengo. Estas duas partidas, inclusive, acontecem no domingo (16), um dia antes do confronto entre Internacional x Remo, marcado para a segunda-feira (17), às 20h, no Beira-Rio.

Caso estes resultados sejam confirmados, o Leão pode chegar aos 25 pontos e assumir a 15ª ou 16ª colocação - a depender do resultado de Vasco x Santos.

Em termos estatísticos, o Remo é o segundo com mais chances de rebaixamento de acordo com o levantamento do Departamento de Estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

No início desta semana, o instituto atualizou as probabilidades do Brasileirão e o Leão, vice-lanterna, tem cerca de 52% de chance de retornar à Série B em 2027.