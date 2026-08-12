Remo pode ir do 'céu ao inferno' contra o Internacional; entenda Confronto da próxima segunda-feira (17) pode dar ao clube marca histórica no Brasileirão Junior Cunha 12.08.26 18h40 Remo esteve fora do Z4 pela última vez na 4ª rodada. (Foto: Raul Martins/Remo) Vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, o Remo pode terminar o jogo com o Internacional, na próxima segunda-feira (17), com uma amarga estatística ou algo que não acontece desde fevereiro deste ano. A competição azulina em 2026 vem sendo na parte baixa da tabela. Em 22 jogos disputados, o Remo soma apenas cinco vitórias e 10 derrotas, além de sete empates, sendo o último no final de semana contra o Atlético-MG em 2 a 2. Os números não condicionam o Remo a ser uma das 16 equipes fora da zona de rebaixamento. Porém, esta saída do Z4 esteve perto de acontecer no último sábado. Quando esteve vencendo o Atlético por 1 a 0, o Leão figurou de forma momentânea na 15ª colocação com 24 pontos. Mas o empate final manteve a condição de 19º. Agora, diante o Internacional, no fechamento da 23ª rodada, o Remo pode dar adeus à zona de rebaixamento ou completar um turno inteiro - com 19 rodadas - entre os últimos colocados. A entrada azulina no "grupo dos rebaixados" aconteceu na quinta rodada. Coincidência à parte, isso aconteceu uma rodada após o empate com o Internacional e na estreia do técnico Léo Condé. Na ocasião, o Remo recebeu o Fluminense em Belém na quinta rodada, disputada no dia 12 de março, e perdeu por dois a zero. Antes, o Leão era o 16º colocado com três pontos. Após a derrota para o Flu, a equipe caiu uma posição, ficando dentro da zona de rebaixamento. Para evitar completar um turno de Brasileirão no Z4, o Remo, além de vencer o Internacional, vai precisar torcer por um empate ou que haja vencedor entre Vasco x Santos e empate ou derrota do Mirassol para o Flamengo. Estas duas partidas, inclusive, acontecem no domingo (16), um dia antes do confronto entre Internacional x Remo, marcado para a segunda-feira (17), às 20h, no Beira-Rio. Caso estes resultados sejam confirmados, o Leão pode chegar aos 25 pontos e assumir a 15ª ou 16ª colocação - a depender do resultado de Vasco x Santos. Em termos estatísticos, o Remo é o segundo com mais chances de rebaixamento de acordo com o levantamento do Departamento de Estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No início desta semana, o instituto atualizou as probabilidades do Brasileirão e o Leão, vice-lanterna, tem cerca de 52% de chance de retornar à Série B em 2027. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo garante 100% do passe de Marlon junto ao Cuiabá Negociação foi detalhada pelo clube mato-grossense nas redes sociais 13.08.26 16h22 Futebol Em 'franca recuperação', João Lucas deve voltar ao Remo ainda neste Brasileirão Lateral direito rompeu o ligamento do joelho na sexta rodada da competição. Estimativa é que volta aconteça antes do previsto 13.08.26 15h47 Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 FUTEBOL Remo: Símbolo do acesso à Série A, imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita o Baenão Imagem peregrina percorreu áreas do estádio em um momento de fé e agradecimentos de dirigentes e funcionários 13.08.26 12h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 Futebol Em 'franca recuperação', João Lucas deve voltar ao Remo ainda neste Brasileirão Lateral direito rompeu o ligamento do joelho na sexta rodada da competição. Estimativa é que volta aconteça antes do previsto 13.08.26 15h47 Futebol Remo garante 100% do passe de Marlon junto ao Cuiabá Negociação foi detalhada pelo clube mato-grossense nas redes sociais 13.08.26 16h22