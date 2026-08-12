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Futebol e Política: Presidente do Remo, Tonhão é apresentado como candidato a deputado estadual

Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, aguarda ainda o julgamento de seus documentos para ter sua candidatura oficializada

Fábio Will
fonte

Tonhão teve sua candidatura oficializada pelo MDB (Cristino Martins / O Liberal)

Após a recusa de Marcelo Rangel, ao que tudo indica o Remo terá um candidato nas eleições deste ano. O partido MDB divulgou a candidatura do presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Ele concorrerá a uma vaga de deputado estadual e utilizará a alcunha de “Tonhão do Leão”.

O nome de Tonhão foi protocolado no sie do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e apenas aguarda o julgamento do órgão para ter sua candidatura confirmada. Tonhão é presidente do Remo desde 2023 e, neste período, conquistou dois acessos seguidos no futebol brasileiro. Ele pegou o clube disputando a Série C, subiu com o time para a Série B e logo em seguida levou a agremiação à Série A.

image Legenda (Reprodução / Site TSE)

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Tonhao

A equipe de O Liberal entrou em contato com Tonhão, mas até o momento o mandatário azulino ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Carreira no Remo

Advogado, Tonhão possui anos de serviços prestados ao Remo. Ele já ocupou o cargo de vice-presidente do clube por três vezes. Ele é o dirigente que mais conquistou acessos ao Remo. Em 1992, Tonhão conquistou o acesso à Série A como diretor. Na temporada de 2020, ele voltou a levar o Remo à Série B, como vice-presidente. Nos anos 2024 e 2025 foi o ápice de sua trajetória azulina. Ele tirou o Leão da Série C, conquistando acesso em 2024 e em 2025 levou o Remo à Série A, após 32 anos.

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