Futebol e Política: Presidente do Remo, Tonhão é apresentado como candidato a deputado estadual Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, aguarda ainda o julgamento de seus documentos para ter sua candidatura oficializada Fábio Will 12.08.26 10h45 Tonhão teve sua candidatura oficializada pelo MDB (Cristino Martins / O Liberal) Após a recusa de Marcelo Rangel, ao que tudo indica o Remo terá um candidato nas eleições deste ano. O partido MDB divulgou a candidatura do presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Ele concorrerá a uma vaga de deputado estadual e utilizará a alcunha de “Tonhão do Leão”. O nome de Tonhão foi protocolado no sie do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e apenas aguarda o julgamento do órgão para ter sua candidatura confirmada. Tonhão é presidente do Remo desde 2023 e, neste período, conquistou dois acessos seguidos no futebol brasileiro. Ele pegou o clube disputando a Série C, subiu com o time para a Série B e logo em seguida levou a agremiação à Série A. Legenda (Reprodução / Site TSE) VEJA MAIS Série A: Lateral Mayk sofre lesão na coxa e desfalca o Remo no jogo contra o Inter Jogador sentiu a coxa na partida contra o Atlético-MG, no último sábado (8) e desfalca o Remo Presidente do Remo fala sobre reformas no Baenão e cita construção de camarotes nas Mercês Segundo Antônio Carlos Teixeira, clube ainda procura o melhor parceiro para a realização da obra. Remo 'pausa' contratações e aguarda 'oportunidade de mercado' Clube anunciou as chegadas do lateral Marlon e do atacante Galeano para reforçar a equipe Tonhao A equipe de O Liberal entrou em contato com Tonhão, mas até o momento o mandatário azulino ainda não se pronunciou sobre o assunto. Carreira no Remo Advogado, Tonhão possui anos de serviços prestados ao Remo. Ele já ocupou o cargo de vice-presidente do clube por três vezes. Ele é o dirigente que mais conquistou acessos ao Remo. Em 1992, Tonhão conquistou o acesso à Série A como diretor. Na temporada de 2020, ele voltou a levar o Remo à Série B, como vice-presidente. Nos anos 2024 e 2025 foi o ápice de sua trajetória azulina. Ele tirou o Leão da Série C, conquistando acesso em 2024 e em 2025 levou o Remo à Série A, após 32 anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol jornal amazônia presidente do remo antônio carlos teixeira tonhão deputado estadual COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Futebol e Política: Presidente do Remo, Tonhão é apresentado como candidato a deputado estadual Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, aguarda ainda o julgamento de seus documentos para ter sua candidatura oficializada 12.08.26 10h45 Futebol e mercado Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional 11.08.26 21h47 FUTEBOL Ex-jogador do Paysandu é o novo técnico do Águia de Marabá para 2027 Flávio Tanajura, de 51 anos, tem passagens por clubes como Flamengo, Bahia, Vitória, Sport, América-MG e Paysandu 11.08.26 11h42 Futebol Jorge Iggor relembra narração histórica do Remo e superação após câncer Onze anos depois de eternizar o acesso azulino, narrador da GE TV fala sobre a ligação com a torcida, o retorno às transmissões do Leão e o impacto do diagnóstico na carreira e na vida 09.08.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 Futebol Em 'franca recuperação', João Lucas deve voltar ao Remo ainda neste Brasileirão Lateral direito rompeu o ligamento do joelho na sexta rodada da competição. Estimativa é que volta aconteça antes do previsto 13.08.26 15h47 Futebol Remo garante 100% do passe de Marlon junto ao Cuiabá Negociação foi detalhada pelo clube mato-grossense nas redes sociais 13.08.26 16h22