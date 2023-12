Técnico do Remo fala do futuro de Vinícius na primeira coletiva da pré-temporada; vídeo

O técnico do Remo, Ricardo Catalá, deu a primeira entrevista após o início da pré-temporada azulina. Um dos assuntos abordados pelo treinador foi a manutenção do goleiro Vinícius, ídolo remista e que tem contrato apenas até o final do Parazão. Segundo Catalá, o futuro do arqueiro será debatido exclusivamente entre o atleta e a diretoria do Leão.

"A gente também o Marcelo, o Léo [Lang] e o goleiro da base, que vamos subir. Essa decisão da base tá com o treinador de goleiros que vai dialogar e analisar. Teremos quatro aí será direito de igualdade. Onde se conquista titularidade é no treino. Sobre o Vinícius eu não vejo necessidade desse assunto permear os próximos meses, porque pra mim é prático: ele tem contrato. Se vai renovar, eu não sei, porque não depende de mim, depende da direção do clube e do jogador. Esses interesses precisam ser discutidos. Ele segue conosco, por enquanto, treinando como qualquer atleta", explicou.

Assista a coletiva na íntegra

