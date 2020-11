Substituto de destaque do Remo avalia estado físico: 'Estou totalmente preparado'

O lateral esquerdo do Remo, Dudu Mandai, poderá ter a sua primeira oportunidade de jogar os 90 minutos após a paralisação da covid-19. A equipe azulina enfrenta o Treze (PB), no estádio do Mangueirão, neste domingo (8), às 18h, em Belém, pela Série C.

O atleta teve uma lesão na musculatura da coxa esquerda no início do ano, ainda na pré-temporada, em Salinas. Ainda durante o período de recuperação, ele voltou a sentir uma dor no músculo ao lado do que já estava lesionado. Mandai comentou sobre a sua atual situação física.

“Não foram várias lesões na temporada, eu tive uma lesão no início do ano, que é a mesma lesão que estou acarretando faz tempo. Desde então acabei não jogando por causa da pandemia mesmo. A falta de ritmo não vai atrapalhar, venho treinando bastante durante a semana, acredito que os treinos muito intensos vai minimizar a falta de ritmo”, afirmou.

Sem jogar os 90 minutos desde o final de agosto, por conta da covid-19, o atleta se avalia em um bom momento e acredita que está pronto para fazer um grande jogo: “Estou totalmente preparado, venho me preparando semanalmente em todos os treinamentos e tenho certeza que vou fazer um grande jogo”, finalizou Mandai.

A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.