Sub-18 do Remo vence amistoso em Portel e atletas locais são selecionados para testes

O time Sub-18 do Remo visitou a cidade de Portel no último final de semana, no Marajó, onde enfrentou a seleção local em um amistoso realizado no estádio municipal Felizardo Diniz. Sob o comando do técnico Aylton Santos, o Remo venceu o jogo por 4 a 1.

O placar foi inaugurado logo aos 3 minutos, com gol do volante Pitbull. O domínio do Leão da Antônio Baena se manteve e, aos 19 e 26 minutos, o atacante Ezequiel ampliou a vantagem com dois gols.

Mesmo com algumas substituições no segundo tempo, o Remo seguiu controlando a partida, e Felipe Ripardo marcou o quarto gol aos 31 minutos. A seleção de Portel, embora lutasse em campo, só conseguiu descontar nos minutos finais, com Gabriel balançando as redes aos 44 minutos.

Portelenses ganham destaque

Após uma seletiva local, quatro atletas portelenses foram selecionados para testes no Remo em Belém: Frank, Gabriel, Felipe e Vinícius. O técnico da equipe local, Sadinael, celebrou a conquista: "Isso é a realização de um sonho, ver nossos jovens disputando com o Sub-18 profissional. Foi um dia histórico para Portel."

O time da seleção de Portel foi composto por: Marcos Vitor; Robson, João Felipe, Felipe Ribeiro (Jonas) e Vitinho; Frank (Vinícius), Lucas Alves (Lucas), Jheliton e Fred Portel; Alemão e Netinho (Gabriel).

Já o Remo entrou em campo com um elenco variado, formado por: Matheus Mota, Felipe Ripardo, Filipe Lima, Daniel Monteiro, Pitbull, Mickael Alves, Felipinho, Gago, Ezequiel Gomes, Andrey Rodrigues, Melgaço, Patrick Pablo, Thuram, Baião, Campinas, Carlos Sagica, Warley Rian, Kaleb Chagas, Irlan Paraense, Elisson Ferreira, Kerlon, Kauã Murilo.