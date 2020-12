Série C: Remo inicia venda de ingressos virtuais para o jogo contra o Ypiranga-RS

O Remo iniciou as vendas de ingressos virtuais para o jogo contra o Ypiranga-RS, pelo quadrangular final da Série C. A partida ocorre neste domingo (27), às 18h, no Mangueirão e o torcedor azulino pode contribuir com o clube adquirindo o bilhete nas Lojas do Remo e também pela internet.

A diretoria do Remo colocou ingressos nos valores de R$20 a arquibancada e R$50 a cadeira, além do ingresso de R$10 equivalente à meia-entrada. Os bilhetes também podem ser adquiridos nos cartões de débito e crédito, com acréscimo de 3% (débito) e 5% (crédito). Quem preferir ajudar o clube sem sair de casa, pode comprar através do site . Vale lembrar que os ingressos não dão direito a entrar no Mangueirão.

A batalha pelo acesso vai se afunilando e o Leão Azul está muito próximo do seu objetivo, azulino! Bora novamente jogar junto? 🦁⬆️🅱️



➡️ Vendas:

🦁 Loja do Remo

📱 Loja Virtual: https://t.co/mX2i8lC6yt#OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieC #AcreditarEConquistar #SobeRemo pic.twitter.com/zobmuDOzJX — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 23, 2020

Confira os locais de venda:

LOJA DO REMO - BAENÃO

Dias 22 a 24/12/2020

Início: 10h - Encerramento 18h

Dia 26/12/2020

Início: 10h - Encerramento 14h

LOJA DO REMO - SEDE SOCIAL

Dias 22 a 26/12/2020

Início: 9h - Encerramento 18h

Dia 27/12/2020

Início: 9h - Encerramento 15h

LOJA DO REMO - IT CENTER

Dias 22 a 26/12/2020

Início: 9h - Encerramento 21h

Dia 27/12/2020

Início: 9h - Encerramento 14h

LOJA DO REMO – BOSQUE GRÃO PARÁ

Dias 22 a 26/12/2020

Início: 10h - Encerramento 22h

Dia 27/12/2020

Início: 13h - Encerramento 18h

LOJA DO REMO - SHOPPING METRÓPOLE

Dias 22 a 26/12/2020

Início: 10h - Encerramento 22h

Dia 27/12/2020

Início: 13h - Encerramento 18h

LOJA DO REMO – PARQUE SHOPPING

Dias 22 a 26/12/2020

Início: 10h - Encerramento 22h

Dia 27/12/2020

Início: 13h - Encerramento 18h

LOJA DO REMO - SHOPPING CASTANHEIRA

Dias 22 a 26/12/2020

Início: 10h - Encerramento 22h

Dia 27/12/2020

Início: 13h - Encerramento 18h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dias 22 a 26/12/2020

Início: 10h - Encerramento 22h

Dia 27/12/2020

Início: 13h - Encerramento 18h

LOJA DO REMO – BOULEVARD SHOPPING

Dias 22 a 26/12/2020

Início: 10h - Encerramento 22h

Dia 27/12/2020

Início: 13h - Encerramento 18h