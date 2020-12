Remo ou Paysandu: saiba quem faturou e vendeu mais ingressos virtuais no clássico

Remo e Paysandu se encontraram no último sábado (5) na partida que encerrou a primeira fase da Série C. Se o jogo foi fraco, a disputa na venda de ingressos virtuais foi intensa.

Em termos de números de bilhetes vendidos, o alviceleste venceu o azul escuro. Se fosse uma partida com público, teriam mais bicolores do que azulino no Mangueirão.

O ‘público’ do Paysandu foi de 5.782. Já o Remo teve a ‘presença virtual’ de 2.343. A diferença foi de 3.439 na arquibancada virtual.

Alô, Fiel! Muito obrigado aos bicolores que contribuíram! Agora é reta final e o Papão conta com o teu apoio mais uma vez! Vamos juntos #EmBuscadoAcesso! 👊🏽💙



INGRESSOS VIRTUAIS

PÚBLICO E RENDA



Remo 0x0 Paysandu



PÚBLICO PAGANTE: 5.782

RENDA: R$ 57.820 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 7, 2020

Em compensação, o Leão venceu o Papão na renda total. O time bicolor arrecadou R$ 57.820,00 e o time azulino conseguiu R$ 59.370,00. Foram R$ 1550,00 de diferença.

A venda dos ingressos virtuais foi um sucesso, azulino! 💪🦁



➡️ Público e renda:

🎟️ 2.343 ingressos vendidos.

💰 R$ 59.370,00 arrecadado.



Muito obrigado pelo apoio de sempre, Fenômeno Azul! Vamos juntos, rumo ao acesso! ⬆️🅱️



📸 Lívia Alencar/Remo #OReiDaAmazônia pic.twitter.com/7ycSvAOQo0 — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 7, 2020

Um dos motivos para a diferença pode estar no fato do Remo ter vendido ingressos a R$ 20 (arquibancada) e R$ 50 (cadeira). Enquanto o Paysandu comercializou tudo a R$ 10.

Na segunda fase da Série C, os clubes vão continuar com as vendas de ingressos simbólicos, buscando recursos para pagamentos de atletas e funcionários.

Inclusive, o Paysandu começou a venda nesta segunda-feira (7) para o jogo contra o Ypiranga-RS, às 18 horas de domingo, no Mangueirão, pela primeira rodada do quadrangular final.

Fala, Fiel! Agora é reta final e nós vamos juntos #EmBuscadoAcesso! 🔵⚪️



Compre o seu ingresso virtual por R$10 e ajude o Papão! Precisamos do teu apoio! 👊🏽💙



VENDA ONLINE: https://t.co/zimFGxowis#PaysandudaAmazônia pic.twitter.com/xLmhkzDjxD — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 7, 2020

O Remo deve fazer isso na outra rodada, já que nessa primeira vai jogar fora de casa contra o Londrina, no estádio do Café, no sábado, às 17 horas.

As duas partidas terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.