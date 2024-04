Série C: Com três estreias no time, Remo é escalado para partida contra Volta Redonda

O Clube do Remo está escalado para a partida da primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Volta Redonda. O técnico Gustavo Morínigo promoveu três mudanças na equipe em relação ao Campeonato Paraense. Estreiam na equipe o zagueiro Sheldon, ao lado de Ligger; o meia João Afonso e o atacante Guilherme Cachoeira.

Acompanhe o Lance a Lance da partida a partir das 16h30