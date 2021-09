Série B: Remo é uma das equipes que menos chuta ao gol; veja os números

O Remo conseguiu o primeiro triunfo no returno da Série B ao derrotar o Vitória-BA, fora de casa, na 23ª rodada. O Leão está no meio da tabela, com 30 pontos, na 12ª posição, porém, o setor ofensivo é um dos piores da competição.

A equipe azulina é o sexto pior ataque do Brasileirão, foram apenas 20 gols marcados em 23 jogos, com uma média inferior a um gol por partida. Em nove jogos na Série B o Leão não balançou a rede, além de ser o vice-lanterna em chutes ao gol da competição, como aponta o site em estatística FBREF.

Dos 20 clubes da Segundona, o Remo só chutou mais em direção ao gol que o Sampaio Corrêa-MA. Foram 65 finalizações corretas do clube maranhense contra 67 da equipe azulina. O líder em chutes certos é o Náutico-PE, com 116 finalizações, seguidos do Goiás-GO com 106 e Botafogo-RJ com 102. Na artilharia azulina na competição Felipe Gedoz e Renan Gorne dividem o posto com quatro gols cada.

Gedoz balançou as redes adversárias quatro vezes nesta Série B (Denny Cesare / Codigo19 / AE)

Confira os jogos em que o Remo passou em branco nesta Série B

Botafogo 3 x 0 Remo

Remo 0 x 0 Vitória

Avaí 1 x 0 Remo

Remo 0 x 0 Guarani

Remo 0 x 2 Sampaio Corrêa

Remo 0 x 1 Vila Nova

Londrina 1 x 0 Remo

Remo 0 x 1 Operário

Remo 0 x 1 Botafogo