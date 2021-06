Série B: mesmo com a não realização do jogo, CBF 'atribui' pontos para Remo e Avaí

Avaí-SC x Remo iriam se enfrentar no último sábado (19), no Estádio da Ressacada, pela quinta rodada da Série B, mas a partida não ocorreu por conta da forte chuva, que afetou diretamente o gramado. Após testes realizados pelo trio de arbitragem, os clubes foram informados sobre o adiamento do jogo, ainda sem data definida, mas a CBF pensa diferente

Na tabela do site da CBF aparece a partida como empate em 0 a 0 e com Avaí e Remo recebendo um ponto cada. Na área referente ao jogo consta a súmula, documento feito pelo árbitro, porém nela não consta nada sobre o adiamento da partida.

Veja a tabela

Com esse ‘ponto’, o Remo agora soma seis na classificação e aparece na primeira parte da tabela na 10ª posição. O próximo compromisso do clube paraense será nesta terça-feira (22), às 21h30, em Belém, contra o Guarani-SP. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com