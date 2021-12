Com zagueiro improvisado na lateral, Remo está escalado para final da Copa Verde 2021

O Remo divulgou, no início da noite desta quarta-feira (8), a escalação para o primeiro jogo da final da Copa Verde contra o Vila-GO. Para a decisão, o técnico Eduardo Baptista mudou apenas uma peça, em relação ao Re-Pa das semifinais. O zagueiro Kevem assume a lateral direita no lugar de Wellington Silva, machucado.

De acordo com assessoria do clube, Wellington Silva sentiu dores na coxa durante a semana e, por isso, foi vetado da grande final. O jogador, inclusive, já havia saído lesionado do Re-Pa de sábado (4).

Além desta mudança, a escalação azulina é a mesma que começou o clássico contra o Paysandu, no Baenão. Jovens jogadores recelados na base azulina, como o volante Pingo e o meia Thiago Mafra, continuam nos onze iniciais.

Veja a escalação do Remo:

O Vila Nova-GO também anunciou a escalação para a final: