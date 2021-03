Sem Gedoz, mas com Renan em dobro: Remo visita o Bragantino no Parazão

Após golear o Gavião Kyikatejê na estreia pelo Campeonato Paraense por 4 a 1, o Remo volta a campo nesta sexta-feira (5). A equipe do técnico Paulo Bonamigo visita o Bragantino, no Estádio Diogão, às 15h, em um jogo que promete ser um dos mais complicados para o Leão, nesta primeira fase do Parazão 2021. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e Youtube.

VEJA OS GOLS DA VITÓRIA DO REMO NA ESTREIA

Calibrado

Para superar o Gavião, o time de Bonamigo pôde contar com o artilheiro azulino na primeira rodada, Renan Gorne, autor de dois gols. Enquanto Edson Cariús ainda não é apresentado e regularizado, Gorne deve continuar na liderança do ataque. O atacante comentou sobre o desafio contra o Tubarão do Caeté:

"É um jogo complicado, sabemos das dificuldades que é enfrentar o Bragantino que é uma equipe qualificada, das condições do gramado que não é das melhores, temos jogadores que já disputaram outras vezes o Parazão, que sabem das dificuldades que é enfrentar o Bragantino em casa", afirmou.

Sem Gedoz, mas com Renan Oliveira

O grande objetivo do Remo neste momento é a contratação do meia Felipe Gedoz, que retornou ao Nacional (URU), dono do passe do jogador. Mas se não há Gedoz, outro Renan pode pintar. Neste caso, Renan Oliveira. O meia foi apresentado pelo clube nesta semana e pode ser opção na partida. Renan falou sobre onde rende melhor e sobre a partida:

"Me sinto mais à vontade como meia, jogando como camisa 10, ali atrás dos atacantes. Mas posso jogar em outras funções. Tenho poucas informações. Estou chegando agora. Mas sei que é uma equipe cascuda. O campo é difícil", completou.

Bragantino

Assim como o Remo, o Bragantino também estreou com vitória no Campeonato Paraense. O 2 a 0 sobre o Carajás (com gols de Túlio e Cris Maranhense) no Estádio Mamazão mostrou que o Tubarão deve novamente ser candidato à fase final do torneio. O Braga do técnico Cacaio deve ir para o jogo com força máxima.

FICHA TÉCNICA

Bragantino x Remo

Parazão 2021 - 2ª rodada

Local: Estádio Diogão

Data e horário: sexta-feira (5), às 15h

Árbitro: Marco José Soares de Almeida (FPF)

Assistentes: Emanoel Ferreira do Amaral Jr. (FPF) e José Jacemir Gonçalves Brito (FPF)

Quarto árbitro: Raimundo Gílson Gonçalves de Brito (FPF)

Prováveis escalações:

Bragantino: Deco Júnior; Charlinho, Romário, Cláudio Caça-Rato e Zé Carlos; George, Watthimen, Edicleber e Túlio; Marquinho Bala e Carlos Neto. Técnico: Cacaio.

Remo: Vinícius; Wellington Reis, Fredson, Rafael Jansen e Marlon; Jeferson Lima (Lucas Siqueira), Anderson Uchôa e Lailson (Renan Oliveira); Dioguinho, Wallace e Renan Gorne. Técnico: Paulo Bonamigo.