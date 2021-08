Sem artilheiro, Remo está escalado para enfrentar o CSA pela Série B

O Remo está escalado para enfrentar o CSA-AL, em partida válida pela 15ª rodada da Série B. A grande novidade do Remo será a ausência de Felipe Gedoz, artilheiro do time no ano. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o jogador foi liberado da partida para resolver problemas particulares.

Veja a escalação do Remo:

O CSA-AL também está escalado. Confira: