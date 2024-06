Sampaio Corrêa x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/06) pela Série C

Sampaio Corrêa x Remo disputam hoje, sábado (01/06), a 7° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Governador João Castelo, em São Luís (MA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sampaio Corrêa x Remo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Remo está em 14° lugar no Campeonato Brasileiro Série C e soma 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 4 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já Sampaio Corrêa ocupa a 17° posição, ainda não obteve vitórias e acumula 2 empates, 3 derrotas, 1 gol marcado e 5 gols sofridos.

Sampaio Corrêa x Remo: prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Felipe; Lucas, Franklin, Itambé e Cortez; Varela, Guilherme Escuro e Marcelinho (Ferreira); Thiaguinho (Pimentinha), Edrean e Brunão. Técnico: Zé Augusto.

Remo: Sem informações. Técnico: Rodrigo Santana.

FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa x Remo

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Governador João Castelo, em São Luís (MA)

Data/Horário: 01 de junho de 2024, 17h